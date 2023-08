VIDEO. Val de atacuri cu drone ucrainene în cinci regiuni rusești și în Crimeea. Putin, la schimb, atacă Kievul Ucrainenii au atacat cu drone un aeroport din orașul Pskov, in nord-vestul Rusiei, și au distrus avioane militare de transport, relateaza agențiile de presa ruse. Pe de alta parte, Kievul a fost vizat miercuri dimineata de „cel mai puternic” atac cu rachete si drone inregistrat din primavara, au declarat autoritatile ucrainene, doua persoane fiind ucise. […] The post VIDEO. Val de atacuri cu drone ucrainene in cinci regiuni rusești și in Crimeea. Putin, la schimb, ataca Kievul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

