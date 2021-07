Stiri pe aceeasi tema

- Marii operatori de retele sociale unda circula dezinformarea despre vaccinuri "omoara oameni", a acuzat, vineri, presedintele american Joe Biden, noteaza AFP. "Ei omoara oameni. Singura pandemie pe care o avem afecteaza persoanele care nu sunt vaccinate. Ei omoara oameni", a raspuns el, in…

- ​Statele Unite au lovit duminica militii sustinute de Iran la frontiera irakiano-siriana, omorând cel putin cinci persoane, potrivit unui ONG, ca raspuns la înmultirea atacurilor cu drone împotriva intereselor lor din Irak, noteaza AFP și Agerpres."La ordinul presedintelui…

- Casa Alba sustine o abrogare a unei legi promulgate in 2002 in vederea autorizarii Statelor Unite sa intre in razboi impotriva Irakului lui Saddam Hussein, o abrogare care este necesar sa fie adoptata in Congres si care va avea un ”impact minim” asupra operatiunilor in curs, relateaza AFP. Administratia…

- Statele Unite vor livra în Coreea de Sud vaccinuri împotriva COVID-19 pentru 550.000 de soldati, a anuntat presedintele Joe Biden, care a explicat ca masura este în interesul militarilor americani stationati pe teritoriul sud-coreean, conform dpa.Anuntul lui Biden a fost facut…

- Presedintele american Joe Biden va trimite cel putin 20 de milioane de vaccinuri pentru Covid-19 in strainatate, pana la sfarsitul lunii iunie, fiind pentru prima oara cand Statele Unite vor livra vaccinuri autorizate pentru utilizare pe plan intern, transmite Reuters. Masura marcheaza o schimbare…

- ​Presedintele american Joe Biden a revocat un decret al fostului presedinte Donald Trump care cerea autoritatilor de reglementare sa limiteze protectiei fata de raspunderea pentru continut pentru companiile de media sociala, transmite Reuters citata de news.ro.Casa Alba a publicat vineri seara…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''progresele extraordinare'' realizate in Statele Unite in ultimele luni in combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. ''Mai avem un drum lung de parcurs (...), dar am facut progrese extraordinare'', a declarat Joe Biden de la Casa Alba, referindu-se…