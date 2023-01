Bucureștiul se afla sub un cod galben de vreme rea, așa ca autoritațile locale au intrat in alerta! Locuitorii sectorului 4 pot sta, insa, liniștiți! Deja, utilajele de intervenție pentru deszapezire se afla in dispozitiv inca de joi noapte. Pregatirile pentru valul de ninsoare anunțat de meteorologi au inceput inca din primele ore ale serii […] The post VIDEO/ Utilajele de deszapezire de la Sectorul 4 sunt in blocstarturi first appeared on Ziarul National .