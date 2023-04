(VIDEO) Utilaje de deszăpezire intervin la Rânca Doua utilaje de deszapezire cu lama intervin marți dimineața in zona montana Ranca, din județul Gorj. Se acționeaza și cu material antiderapant pe DN 67 C, intre Novaci și Ranca. In zona respectiva ninge marunt. Sunt așteptate ninsori și in alte zone din județul Gorj, in special in zona montana și submontana. Citește și: Fostul președinte american Donald Trump va fi pus oficial sub acuzare Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

