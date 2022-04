Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a angajat, vineri, sa ii ofere presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski un chestionar care constituie un punct de plecare in procesul Ucrainei de aderare la Uniunea Europeana (UE), relateaza Reuters.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a promis presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, vineri, ca institutia sa va pregati raportul privind candidatura Ucrainei la UE "in cateva saptamani", dupa ce acesta va raspunde la intrebarile din raportul pe care i l-a inmanat, relateaza Reuters.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se va intalni, vineri, cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit purtatorului de cuvant al presedintelui ucrainean, Serghei Nikiforov, relateaza CNN. ”Nu va pot spune ora exacta, din motive de securitate. Insa, candva, in timpul zilei,…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, marți, al cincilea set de sancțiuni pentru Rusia propus de executivul european. Pachetul de sancțiuni cuprinde interdicția importului de carbune rusesc, excluderea din piețele financiare a unei mari banci, interzicerea navelor rusești in…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana chiar in timpul negocierilor ruso-ucrainene din Belarus. Zelenski a declarat luni ca țara ar trebui sa fie primita in Uniunea Europeana in procedura de urgența. „Soldații noștri nu lupta doar pentru…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca UE a luat masuri de precautie extinse in cazul unei intreruperi bruste a aprovizionarii cu gaze din Rusia. In ultimele luni, Comisia Europeana a discutat cu exportatori importanti de gaze naturale lichefiate, cum ar fi Statele Unite,…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, luni, ca executivul european vrea sa acorde Ucrainei un nou pachet de ajutor financiar pentru a depași ”criza creata de acțiunile agresive ale Rusiei”. Prima tranșa va fi de 1,2 miliarde de euro – imprumuturi și granturi nerambursabile,…