VIDEO Ursul, la schi în Predeal Autoritațile au fost alertate astazi, prin serviciul 112, despre prezența unui urs in zona partiei Clabucet din Predeal. Inițial a fost direcționata o patrula de jandarmerie din cadrul Postului de Jandarmi Montan Predeal, care a indepartat ursul din zona, pana la aproximativ 500 m departare de locul de imbarcare pentru Teleschi.Ulterior au mai fost direcționate inca doua patrule. In momentul de fața sunt prezente in zona partiei Clabucet trei patrule de jandarmerie (9 jandarmi), iar ISU Brașov transmite mesaje RO-ALERT din ora in ora. Foto & Video: IJJ Brașov The post VIDEO Ursul, la schi in Predeal… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

