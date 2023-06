Stiri pe aceeasi tema

- Ursul a fost vazut tolanindu-se intr-un copac deasupra blocului 1300 al strazii Franklin, in zona Brookland și a moțait timp de aproximativ trei ore inainte de a cobori, Animalul a fost tranchilizat și capturat de oamenii legii.

- Printul Harry ar putea fi expulzat din SUA, in urma marturisirilor , privind consumul de droguri, pe care acesta le-a facut in cartea sa .Fapta prințului ar trebui sa determine publicarea documentelor sale de imigrare, a sustinut, marti, in fata unui tribunal din Washington, un grup de reflectie conservator…

- Criza bancara din SUA, posibilitatea ca administrația de la Washington sa intre in incapacitate de plata și creșterea prețului gazelor in Europa sunt cele mai mari riscuri pentru evoluția economiei mondiale, potrivit unui raport publicat de economiștii bancii olandeze ING. Termenul ”policriza” – in…

- China’s foreign minister told the U.S. ambassador on Monday that Washington is responsible for the downturn in relations between the two countries and must “reflect deeply” before ties can return to a healthy track, an official said, according to AP News. Qin Gang’s comments follow a suspension of serious…

- ​Departamentul de Justitie al SUA i-a pus sub acuzare marti pe fondatorul si pe trei membri ai unui grup nationalist afro-american, acuzati ca au colaborat cu serviciile ruse de informatii pentru a influenta alegerile din Statele Unite, relateaza AFP, citata de Agerpres. Omali Yeshitela, fondatorul…

- South Korea, the United States and Japan staged joint naval missile defence exercises on Monday in a push to improve security co-operation and respond better to North Korea‘s evolving missile threats, Seoul’s navy said, according to Reuters. The three nations agreed at talks in Washington on Friday…

- Fostul presedinte american Donald Trump, care candideaza pentru al doilea mandat in 2024, a publicat vineri pe Facebook si YouTube pentru prima data de cand a fost expulzat in urma cu peste doi ani in urma asaltului asupra Capitoliului de la Washington, noteaza AFP, citata de Agerpres. „M-am intors!”,…

- Un struț care a scapat dintr-o mașina care-l trasporta spre București s-a plimbat nestingherit pe strazile din Gaești, județul Dambovița. Șoferii care circulau pe o strada aglomerata din Gaești, județul Dambovița, au avut parte de o surpriza. Mai exact, au observat un struț care s-a plimbat agale printre…