VIDEO. Urs lovit de două mașini pe DN1 Un urs a fost lovit, joi seara, de doua masini, consecutiv, in timp ce incerca sa traverseze DN1. Accidentul s-a produs in zona localitații Cornu, din județul Prahova. Ursul si-a facut aparitia pe DN1, joi 14 aprilie, iesind dintr-o zona cu multa vegetatie aflata pe marginea drumului, fugarit din cate se pare de o ursoaica […] The post VIDEO. Urs lovit de doua mașini pe DN1 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Joi, in jurul orei 19:30, pe DN1 in zona Cornu, un urs a patruns pe partea carosabila și a fost lovit in plin de un autoturism, ulterior acesta a sarit peste separatoarele de sens fiind acroșat de un alt auto care se deplasa pe sensul Ploiești-Brașov. Dupa ce a fost lovit in plin de mașini,…

