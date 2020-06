VIDEO Urs, la plimbare, pe peronul gării de la Timișul de Sus Un urs a fost surprins, in aceasta dimineața, in timp ce se plimba, pe peronul garii de la Timișul de Sus. Imaginile cu animalul au ajuns pe Facebook. Un calator nepoftit……cauta casa de bilete????تم النشر بواسطة ‏‎ Ghițu Maria ‎‏ في الاثنين، ٢٢ يونيو ٢٠٢٠ The post VIDEO Urs, la plimbare, pe peronul garii de la Timișul de Sus appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

