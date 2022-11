VIDEO Urs filmat ziua, în apropierea unui loc de joacă din Predeal. Zona era plină de copii Un urs a fost filmat in apropierea unui loc de joaca din Predeal, in timp ce locul era plin de copii, relateaza News.ro. Un barbat a surprins in imagini un urs in apropierea unui loc de joaca din Predeal. Imaginile postate pe retelele de socializare arata ca incidentul s-a produs ziua, iar zona era plina de copii. ”Sa tot lasi copiii in parcul din fata blocului! Predeal, Romania”, a scris barbatul. Video AICI The post VIDEO Urs filmat ziua, in apropierea unui loc de joaca din Predeal. Zona era plina de copii first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- ​Un urs a fost filmat in apropierea unui loc de joaca din Predeal, in timp ce zona era plina de copii. Imaginile postate pe retelele de socializare arata ca incidentul s-a produs ziua, iar zona era plina de copii. ”Sa tot lasi copiii in parcul din fata blocului! Predeal, Romania”, a scris barbatul.…

- Un urs a coborat, in mijlocul zilei, in apropierea unui loc de joaca din Predeal , in timp ce locul era plin de copii. Ursul a fost filmat, luni, in plina zi in timp ce se plimba prin Predeal, la cațiva metri de un loc de joaca in care sunt mai mulți copii și parinți. Un barbat a surprins de la balcon…

- Un urs filmat, luni, in plina zi in timp ce se plimba prin Predeal, la cativa metri de un loc de joaca in care sunt mai multi copii. Animalul, a fost alungat la timp de parintii extrem de speriati care au inceput sa claxoneze, scrie ziarul local Brașov.net. In imaginile surprinse de un localnic și postate…

