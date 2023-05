Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Soveja a devenit din nou ținta urșilor, care coboara din ce in ce mai des in localitate in cautare de hrana. Noaptea trecuta, un urs a fost surprins in localitate de un echipaj de poliție care a incercat sa il alunge cu ajutorul sirenei de la autospeciala de patrulare. Exista deja mai multe filmari…

- La data de 25.04.2023, ora 23:49, politistii Serviciului Rutier au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe DN2 E85, in afara localitatii Pufești, s-a produs un eveniment rutier. Din verificari a rezultat faptul ca un barbat, in varsta de 39 de ani, in timp ce conducea un ansamblu format…

- Inainte de Sfintele Sarbatori Pascale, cetațeanul din imagine a sustras fara jena, pe timpul nopții, o pubela destinata colectarii deșeurilor menajere. Pubela, proprietatea Salubrizare și Servicii Publice Focșani S.A., a fost sustrasa din sistemul montat pe Aleea Școlii nr. 8, Bl. H7, Sc. 2. Un incident…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Primaria Orașului Marașești anunța semnarea contractului de finanțare nr. 22716/23.02.2023, 4678/09.03.2023 pentru proiectul „INFRASTRUCTURA DE IGIENIZARE – PUBELE INTELIGENTE, IN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA” ȘI „SISTEM DE…

- Un barbat de 34 de ani a ajuns la spital noaptea trecuta, dupa ce a fost injunghiat in timpul unui scandal care a avut loc la Suraia. „In cursul serii anterioare, la ora 23.00, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un traumatism prin agresiune fizica in localitatea Suraia. La solicitare s-a deplasat…