- Soția politicianului ucrainean Viktor Medvedciuk, care ar fi cumatrul lui Vladimir Putin, Oxana Marcenko, arestat marți seara de serviciul de securitate al Ucrainei solicita președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, eliberarea imediata a soțului ei. Intr-o adresare video, publicata ieri pe canalul…

- Cu populația rusa fanatizata sau terorizata – deci automat incapabila sa provoace o rasturnare de regim – doar respingerea armatei agresoare in afara granițelor Ucrainei il poate cu adevarat opri pe Vladimir Putin. Cel puțin pentru moment. Soția președintelui Zelenski ne-a prevenit: prelungirea razboiului…

- "A inceput", i-a spus Volodimir Zelenski atunci. Din acea zi, spune Prima Doamna a Ucrainei, a mai vorbit cu sotul ei doar la telefon. "Nu e nevoie de explicatii. Ei vad totul, ca orice alt copil din Ucraina. Cu siguranta nu e ceva ce copiii ar trebui sa vada, dar copiii sunt onesti, sinceri. Nu poti…

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a acordat un interviu ediției ucrainene a revistei Vogue , in care a dezvaluit cand l-a vazut ultima oara pe soțul ei, Volodimir Zelenski, și cum a fost prima zi a invaziei ruse in țara ei. Soția președintelui a descris cum s-a simțit in prima zi a invaziei ruse,…

- Sotia lui Volodimir Zelensky, presedintele Ucrainei, este Olena Zelenska. Cand Olena Kiyaschko (numele de dinainte de casatorie n.r.) si-a cunoscut marea dragoste in anii 1990, era o tanara studenta la arhitectura. Barbatul visurilor sale era un comediant pe cale sa devina celebru. S-au indragostit…

- VIOLENȚA in Zlatna: O femeie a fost agresata de soțul sau baut. Barbatul s-a ales cu dosar penal și i-a fost interzis sa se apropie de soția sa VIOLENȚA in Zlatna: O femeie a fost agresata de soțul sau baut. Barbatul s-a ales cu dosar penal și i-a fost interzis sa se apropie de soția sa La data de 25…

- Ruth Fort a furat 7.220 de lire sterline de la femeia bolnava, bani pe care i-a cheltuit intr-o vacanța cu familia in Mexic.Soțul ei, Anthony, a inceput sa devina suspicios cand a vazut ca soția lui a inceput sa cheltuiasca sume mari de bani și a confruntat-o. In cele din urma, s-a dus la poliție cand…