Stiri pe aceeasi tema

- "In aceasta dupa-amiaza, in urma unui apel prin 112 prin care era sesizat un scandal, politistii si jandarmii din Blaj au intervenit pe strada 'Barbu Lautaru' din municipiu. Initial, in scandal au fost implicate 4 persoane, iar ulterior, pe strada, s-au adunat cateva zeci de persoane care au tulburat…

- Cateva zeci de persoane au tulburat, vineri, ordinea publica intr-un cartier din municipiul Blaj, in urma izbucnirii unui scandal in care, initial, au fost implicati patru indivizi, pentru aplanarea conflictului intervenind 30 de politisti si jandarmi. "In aceasta dupa-amiaza, in urma unui apel prin…

- Ziarul Unirea Scandal IMENS pe strada Barbu Lautaru din Blaj. 30 de forțe de ordine nevoite sa intervina. 9 persoane duse la sediul poliției, pentru audieri Reprezentanții IPJ Alba au informat ca, in dupa-amiaza zilei de astazi, viner 1 Mai, un puternic scandal a avut loc in municipiul Blaj, pe strada…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 144 de persoane in carantina și 156 in izolare. In ultimele 24 de ore au fost aplicate amenzi in valoare de 65.000 lei La data de 30.04.2020, in judetul Alba se aflau 144 de persoane in carantina si 156 persoane izolate la domiciliu. Pana acum au iesit 706 persoane din…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 131 de persoane in carantina și 395 in izolare. In ultimele 24 de ore, au fost aplicate amenzi depeste 60.000 lei La data de 23.04.2020, in judetul Alba se aflau 131 de persoane in carantina si 395 persoane izolate la domiciliu. Pana acum au iesit 614 persoane din carantina…

- "La Alba Iulia au fost aplicate 11 sanctiuni in valoare totala de 31.000 de lei unor persoane care au facut o petrecere in strada", au transmis reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Alba, potrivit alba24.ro.IPJ Alba transmite ca nu au fost inregistrate incidente in randul petrecaretilor.…

- Polițiștii au reținut duminica, 8 martie, aproape 800 de permise de conducere și au dat amenzi de 3,5 milioane lei. Aceștia au intervenit la peste 2.800 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Potrivit IGPR, polițiștii au constatat, duminica, 826 de infracțiuni, 163 de persoane fiind depistate…

- Politistii rutieri din judetul Alba au verificat, saptamana trecuta. 136 de autovehicule destinate transportului public de persoane si 369 de autovehicule de transport marfa. Au dat, in total, 189 de amenzi și au reținut permise de conducere. Potrivit IPJ Alba, activitatea de control s-a desfasurat,…