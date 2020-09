Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Teddy a crescut in intensitate, ajungand miercuri pana la nivel de uragan de categoria a 2-a, si ar putea atinge joi categoria a 4-a, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Uraganul se afla la o distanta de aproximativ 1.315 kilometri est de Antilele…

- Un barbat a împușcat și ranit grav doi adjuncți ai șerifului comitatului Los Angeles care se aflau în mașina lor, sâmbata seara, anunța Reuters.Imagini cu atacul difuzate de departamentul șerifului arata un barbat care se apropie de mașina parcata în orașul Compton și…

- Sute de femei au ieșit din nou sâmbata în centrul capitalei Belarusului pentru un nou marș de protest antiguvernamental. Poliția a reținut cel puțin șase persoane, dar o femeie în vârsta de 73 de ani, devenita simbol al protestelor din ultimii 30 de ani, ține piept forțelor de…

- Poliția din orașul britanic Birmingham a confirmat ca a vut loc un ”incident major”, anunțul venind dupa informații ca mai multe persoane au fost înjunghiate imediat dupa miezul nopții, potrivit Reuters.Imaginile prezentate de presa engleza arata cum poliția aresteaza un suspect:Our…

- In timp ce doua uragane au traversat Coreea de Nord la un intervalul de o saptamana unul de altul, transmisiunile in direct ale presei de stat au semanat in mod neobisnuit cu cele ale televiziunilor internationale, corespondentii stand in apa pana la genunchi pentru a relata in timp real, fara texte…

- Papa Francisc și-a reluat, miercuri, audiențele generale in public. Aceasta a fost prima intalnire cu credincioșii, dupa o pauza de șase luni, informeaza Mediafax.Intalnirea nu a fost lipsita de restricții. Participanților li s-a luat temperatura, iar scaunele au fost așezate la distanța unul de altul.…

- Uraganul Laura, de categoria 4, ajuns pe uscat in apropiere de Cameron, o localitate din statul american Louisiana, a precizat joi Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, potrivit Reuters si DPA.Uraganul Laura, insotit de rafale de vant cu viteze de pana la 240 de kilometri…

- Uraganul Laura ar putea deveni cea mai puternica furtuna care lovește coasta statului american Louisiana, lucru ce urmeaza sa se întâmple în primele ore ale zilei de joi, cu - potrivit meteorologilor - ”valuri de furtuna mortale”, transmite Reuters. (La momentul…