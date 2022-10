Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Ian a adus vanturi si ploi abundente in Carolina de Sud vineri, dupa ce a devastat zone vaste din Florida, unde a provocat cateva zeci de victime, potrivit AFP, potrivit news.ro.Autoritatile acestui stat din sud-estul Statelor Unite au confirmat vineri seara un nou bilant de 23 de victime,…

- Uraganul Ian a facut ravagii in Florida si se indreapta spre sud-estul SUA. Cel putin zece persoane au murit, iar peste 2,6 milioane de locuinte au ramas fara curent electric. Potrivit BBC, cel putin zece persoane si-au pierdut viata, in timp ce 2,6 milioane de case au ramas fara electricitate. In urma…

- Uraganul Ian, una dintre cele mai puternice furtuni care au lovit vreodata Statele Unite, a provocat, miercuri, inundații catastrofale și pene de curent la scara larga in sud-vestul Floridei. Aproape doua milioane de oameni au ramas fara curent electric. In apropiere de Keys, din cauza conditiilor dezastruoase…

- Din ce in ce mai mulți romani apeleaza la polițiștii din Grecia dupa ce nu-și mai gasesc autoturismele. Au plecat cu mașina in concediu in Grecia, insa s-au intors fara ea. Autoritațile elene susțin ca hoții prefera mașinile cu numere straine, deoarece le folosesc apoi la traficul de migranți. Turiștii…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, anunța duminica seara, intr-o postare pe Facebook, ca sistemele de irigații din Teleorman, Olt și Dolj nu mai pot fi alimentate cu apa din cauza nivelului foarte scazut al Dunarii. Ministrul arata ca apele s-au indepartat de țarm, in ciuda masurilor luate pentru a…

- Atac asupra Harkovului, soldat cu cel putin 2 morti si 23 raniti, inclusiv un copil, anunta guvernatorul regional. Cel putin doua persoane au fost ucise si alte 23 au fost ranite, printre care si un copil, intr-un atac asupra Harkovului, a declarat seful administratiei militare regionale Oleg Siniehubov,…

- Ministrul Transporturilor anunța schimbari radicale la conducerea Metrorex. Sorin Grindeanu a declarat ca pana la finalul acestui an compania va avea atat un nou director general, cat și un nou Consiliu de Administrație. Grindeanu acuza ca aceștia sunt raspunzatori pentru numarul tot mai mic de garnituri…