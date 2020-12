VIDEO UPDATE SUA: O rulotă a explodat în oraşul Nashville; poliţia spune că ar fi un act deliberat O rulota a explodat vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee, iar politia a transmis ca pare a fi vorba de un act "deliberat", relateaza AFP, Reuters si DPA.

Fatadele mai multor cladiri din apropiere au fost distruse de aceasta explozie puternica produsa in cursul diminetii, la ora locala 06.30 (12.30 GMT). Foto: (c) USA TODAY NETWORK via REUTERS Pe jos au putut fi vazute bucati de sticla, ramuri de copaci si caramizi, mai mult conducte de apa au fost sparte, iar cateva masini parcate in apropiere au suferit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O rulota a explodat vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee, iar politia a transmis ca pare a fi vorba de un act "deliberat", relateaza AFP, Reuters si DPA. Fatadele mai multor cladiri din apropiere au fost distruse de aceasta explozie puternica produsa in cursul…

- O rulota a explodat vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee, iar politia a transmis ca pare a fi vorba de un act „deliberat”, potrivit Reuters. Fatadele mai multor cladiri din apropiere au fost distruse de aceasta explozie puternica produsa in cursul diminetii, la ora locala…

- O explozie puternica s-a produs vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee, iar politia a transmis ca pare a fi vorba de un act "deliberat", relateaza AFP si Reuters. "Explozia a fost puternica (...) Politia locala si politia federala au deschis o ampla…

- O explozie puternica s-a produs vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee. Politia a transmis ca pare a fi vorba de un act „deliberat”, pitrivit Reuters. „Explozia a fost puternica (…) Politia locala si politia federala au deschis o ampla ancheta”, a declarat purtatorul de cuvant…

- O explozie puternica s-a produs vineri în centrul orasului Nashville din statul american Tennessee, iar politia a transmis ca pare a fi vorba de un act "deliberat", relateaza AFP si Reuters. Fatadele mai multor cladiri din apropiere au fost distruse de explozie, care aparent a provenit…

- O explozie puternica s-a produs vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee, iar politia a transmis ca pare a fi vorba de un act "deliberat", relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Politia londoneza a ridicat alerta, in urme unei interventii, marti, la Spitalul St. Thomas, in centrul Londrei, in timpul careia circulatia pe Podul Westminster, situat in apropiere, a fost inchisa relateaza Reuters.

- Politia germana a declarat sambata ca a dezamorsat un dispozitiv suspect gasit intr-un tren regional in cursul noptii in apropiere de orasul Koln din vestul tarii, in timp ce in Germania se celebreaza astazi 30 de ani de la reunificarea tarii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Publicatia…