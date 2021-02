Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca discutiile avute in ultima perioada cu membri ai Guvernului au vizat pregatirea proiectelor din Planul National de Redresare si Rezilienta, aratand ca acestea vor viza, in principal, spitalele, scolile, mediul si locurile de munca. "Pana in aprilie, vom avea un Plan National coerent, care va fi depus la Comisia Europeana si, imediat dupa ce se primesc toate aprobarile necesare, vom incepe implementarea in spitale, in scoli, in locuri de munca si pentru mediu. Vom avea in cadrul acestui plan si multe alte zone care sunt extrem de importante pentru…