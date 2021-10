Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica a avut loc vineri la o moschee siita din al doilea oras afgan ca marime, Kandahar, situat in sudul tarii, transmit Reuters, AFP si Xinhua.Cel puțin 16 oameni au murit și 32 au fost raniți, potrivit BBC.

- President Klaus Iohannis's official visit to the Republic of Latvia, which was supposed to take place on Friday and Saturday, has been postponed due to the Latvian President testing positive for COVID-19 on Thursday. "The official visit of President of Romania Klaus Iohannis to the Republic…

- Organizatia Stat Islamic a revendicat o serie de atacuri cu bomba care au avut loc in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, a anuntat duminica agentia de presa Amaaq a gruparii, pe canalul sau de pe platforma Telegram, transmite Reuters, informeaza News.ro. ”Peste 35 de membri ai militiei…

- O explozie a fost auzita duminica dupa-amiaza la Kabul, potrivit unor jurnalisti ai AFP si unor martori citati de Reuters, la trei zile dupa atentatul sinucigas de pe aeroportul din capitala Afganistanului, unde statele occidentale isi incheie operatiunile de evacuare. Explozia a fost provocata de un…

- O explozie a fost auzita duminica dupa-amiaza la Kabul, potrivit unor jurnalisti ai AFP si unor martori citati de Reuters, la trei zile dupa atentatul sinucigas de pe aeroportul din capitala Afganistanului, unde statele occidentale isi incheie operatiunile de evacuare. Explozia a fost…

- Atacurile sangeroase comise joi in apropierea aeroportului din Kabul si revendicate de Statul Islamic subliniaza nevoia unei abordari de ''realpolitik'' a puterilor occidentale in fata Afganistanului, si anume ca o cooperare cu talibanii ar putea fi cea mai buna optiune a lor pentru a preveni ca…

- O explozie puternica a avut loc, marți, in capitala Afganistanului, Kabul, in apropierea „zonei verzi” fortificate, a orașului, zona care gazduiește cladiri guvernamentale și ambasade straine. Deflagrația a fost urmata de focuri de arma, au declarat oficialii poliției, citați de Reuters.

- Trei rachete au lovit in noaptea de sambata spre duminica aeroportul din Kandahar, oras in sudul Afganistanului, unde talibanii si fortele afgane se infrunta de mai multe saptamani, au anuntat reprezentanti ai aeroportului, transmit AFP si Reuters. "Doua rachete au produs daune la pista (...)…