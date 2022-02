VIDEO! Unul dintre hoții din locuințe prinși în Focșani a dat spargeri și în Covasna PERCHEZIȚIE INTR-UN DOSAR DE FURT CALIFICAT Astazi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna au efectuat o percheziție domiciliara, in orașul Bod, județul Brașov, la o persoana banuita de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari a reieșit ca, in perioada 2019 – 2021, un barbat, de 38 de ani, […] Articolul VIDEO! Unul dintre hoții din locuințe prinși in Focșani a dat spargeri și in Covasna apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BANUIȚI DE FURTURI DIN LOCUINȚA, PRINȘI IN FLAGRANT DE POLITISTI Polițiștii Biroului de Investigații Criminale și cei de la Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Romane au surprins in flagrant delict 2 barbați care aveau asupra lor instrumente pentru deschiderea prin forțare a ușilor sau ferestrelor…

- BANUIȚI DE FURTURI DIN LOCUINȚA, PRINȘI IN FLAGRANT DE POLITISTI Polițiștii Biroului de Investigații Criminale și cei de la Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Romane au surprins in flagrant delict 2 barbați care aveau asupra lor instrumente pentru deschiderea prin forțare a ușilor sau ferestrelor…

- Colonelul (r.) Titi Dochia s-a stins astazi din viața. Fost purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Salighyˮ al judetului Vrancea, Titi Dochia a coordonat intervențiile la exploziile din 2004, de la Gugești, cand patru vagoane incarcate cu benzina au luat foc, și de…

- Evaluarea activitații Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea, pentru anul 2021, s-a desfașurat astazi, 27 ianuarie, la sediul instituției, intr-un cadru restrans, impus de contextul epidemiologic. La eveniment au participat doamna Claudia Lavinia Serafimciuc,…

- Silvia Murgescu, originara din Vrancea, o alpinista experimentata și cunoscuta in lumea iubitorilor de munte de la noi, și-a pierdut viața in Munții Bucegi, pe 12 ianuarie, chiar de ziua ei de naștere. Silvia Murgescu era absolventa a Colegiului Național Unirea din Focșani și, in prezent, locuia in…

- Durere, lacrimi, neputința și tristețe cat tot globul pamantesc, sunt in inimile unei familii din Focșani care și-a pierdut fiica in floarea tinereții. O lumina s-a stins, un inger a murit, iar un puișor de inger de doar 2 anișori plange la sicriul mamei sale și nu ințelege de ce ființa cea mai gingașa…

- Organizația PSD Vrancea s-a mutat intr-un sediu nou situat pe Bulevardul Independenței din Focșani. Președintele interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicușor Halici, a explicat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, de ce social-democrații s-au mutat din vechiul sediu situat in strada Republicii nr.…

- Inspectorii Direcției Agricole Vrancea au aplicat o amenda de o mie de lei unui supermarket din Focșani pentru etichetarea legumelor și fructelor. „In data de 14.12.2021, in conformitate cu tematica de control a MADR nr. 245009/08.12.2021, consilieri din cadrul Serviciului monitorizare, inspectii tehnice,…