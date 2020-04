Stiri pe aceeasi tema

- Numarul actualizat de decese din Marea Britanie, cea mai mica crestere in aproape doua saptamani, duce numarul total de decese cauzate de Covid-19 inregistrate oficial in Europa la peste 100.000, potrivit The Guardian.Cifrele de la Johns Hopkins Coronavirus Resource Center inregistreaza in…

- Pana acum, in arhipeleagul feroez au fost diagnosticate 184 de persoane cu Covid-19, dintre care 163 s-au vindecat. Premierul Barður a Steig Nielsen a anunțat ca incepand cu 20 aprilie se vor redeschide gradinițele, creșele și școlile, iar competițiile sportive vor putea fi reluate, insa fara spectatori,…

- Numarul de noi infecții cu coronavirus in Spania a scazut la un nivel record de la inceputul focarului. Deși era țara cea mai afectata din Europa, a decis sa redeschida unele sectoare ale economiei sale saptamana aceasta, scrie The Guardian. Decesele au crescut ușor pana la 619 in ultimele 24 de ore…

- Pe masura ce statele din lumea intreaga lanseaza pachete de salvare de miliarde de euro, acestea stiu ca rezolva problema doar pe termen scurt. Liderii sunt cu ochii pe calendar si incearca sa calculeze cand ar trebui sa le spuna oamenilor sa se intoarca la munca, cu riscul aparitiei unui nou ciclu…

- Platforma de streaming Netflix Inc a anuntat ca va reduce traficul, cu cel putin 25%, pe retelele din intreaga Europa, o masura destinata sa vina in sprjinul furnizorilor de Internet, care se confrunta zilele acestea cu o crestere a numarului de utilizatori, ca urmare a ordinelor guvernelor care au…

- Ședința de guvern se desfașoara in sistem de videoconferința. Se decid masuri economice esențiale in contextul starii de urgența decretate de președintele Klaus Iohannis. Principalele puncte din declarația premierului Ludovic Orban: este important ca guvernul sa iși desfașoare activitatea normal, ca…

- Comisia Europeana a aprobat, marti, un pachet de investitii in valoare de peste 1,4 miliarde de euro din fonduri UE pentru 14 proiecte mari de infrastructura din sapte state membre, si anume Croatia, Cehia, Ungaria, Polonia, Portugalia, Romania si Spania, se arata intr-un comunicat al Executivului…

- Tara noastra se izoleaza tot mai mult de tarile unde numarul bolnavilor de COVID-19 creste alarmant. Guvernul a decis astazi ca, de la miezul noptii, toate zborurile spre si dinspre Spania si Franta sunt suspendate.