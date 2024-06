Stiri pe aceeasi tema

- Evelin Banev, alias „Brendo”, considerat ”regele cocainei”, unul dintre cei mai cautați traficanți de droguri bulgari, s-a predat in cursul dimineții de luni, 24 iunie, la Sofia, a transmis Ministerul bulgar de Interne. Purtatorul de cuvant al Ministerului bulgar de Interne a precizat ca traficantul…

- Potrivit sursei citate, Evelin Banev, supranumit "Brendo", "care face obiectul unui mandat de urmarire international, s-a prezentat de buna voie" la inchisoarea din Sofia, a declarat un purtator de cuvant al ministerului bulgar.Ras pe cap si cu sapca gri, barbatul de 59 de ani apare alaturi de avocatul…

- Un jandarm in varsta de 46 de ani din Arad a fost arestat preventiv dupa ce și-a violat partenera. Agresorul a fost reclamat de partenera sa, care este angajat in Ministerul de Interne. Barbatul se afla in concediu medical cand a comis violul, conform Ziua de Vest. Barbatul de 46 de ani este angajat…

- Zeci de percheziții au loc, marți, in judetul Timis, intr-un dosar de trafic de droguri. 16 persoane sunt acuzate ca ar fi detinut si comercializat, in mod repetat, droguri de risc, mare risc si substante psihoactive, printre care canabis, 3 – CMC, cunoscut sub denumirea de cristal, și cocaina. ”Astazi,…

- Ministerul de Interne al Estoniei va propune parlamentului unicameral al tarii, Riigikogu, sa declare Patriarhia Ortodoxa de la Moscova drept organizatie terorista, a declarat joi ministrul Lauri Laanemets la postul public de televiziune, ETV. ???????? The Russian Orthodox Church in Estonia is proposed…

- Ministrul de Interne austriac, Gerhard Karner, a declarat marți ca ar fi gresit sa fie stabilita o data concreta de aderare a Romaniei cu frontierele terestre la Spatiul Schengen. El spune ca nu are nimic de reproșat Romaniei și Bulgariei, ci ca sistemul Schengen trebuie imbunatațit. Declarațiile vin…