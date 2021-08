Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, numarul 3 mondial, a afimat ca va primi vaccinul anti-Covid-19 doar daca acesta va deveni obligatoriu pentru a putea juca in circuitul profesionist, informeaza Reuters. In timp ce responsabilii ATP Tour au incurajat in mod public jucatorii sa se vaccineze,…

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte a transmis luni, 21 iunie, un mesaj televizat amenințator persoanelor care refuza imunizarea: ”Alegeți, vaccinul sau va voi baga la inchisoare”, relateaza CNN. Filipine se confrunta cu unul dintre cele mai grave focare de coronavirus din Asia, cu peste 1,3 milioane…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ii indemna pe rusi sa se vaccineze impotriva Covid-19 cu vaccinuri rusesti si ii invita pe straini sa se vaccineze in Rusia, dupa ce a ordonat Guvernului rus sa actioneze in vederea ”organizarii conditiilor unei vaccinari contracost a strainilor in tara”, dand asigurari…

- Refuzul vaccinari Covid este in tendința descendenta in Irlanda, doar patru la suta din populație refuza sa se vaccineze, potrivit ultimului sondaj de opinie. Sondajul Ipsos MRBI comandat de Irish Pharmaceutical Healthcare Association (IPHA) a constatat ca numarul persoanelor care intenționeaza sa se…