Stiri pe aceeasi tema

- Toate sectiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise, duminica, la ora 7.00, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate, a anuntat, intr-un briefing de presa, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil. 12 secții de votare sunt organizate in Romania, pentru…

- CFR Cluj și CS Universitatea Craiova vor disputa cea de-a 22-a ediție a Supercupei Romaniei. Meciul este programat de la ora 20:00, pe Arena Naționala și va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport. CFR Cluj este campioana en-titre, in timp ce CS Universitatea Craiova este…

- Franța și Elveția se intalnesc astazi in optimile de finala de la EURO 2020, pe Arena Naționala, de la 22:00. Costin Ștucan și Ciprian Panait vor prefața partida din aceasta seara, ultima din acest turneu care se disputa in Romania, dupa cele 3 gazduite in faza grupelor. GSP Live revine atat la pauza…

- Dupa mai bine de un an in care au „șomat”, bișnițarii de la noi simt „potențialul” meciului Franța - Elveția. Pe diverse site-uri, bilete pentru optimea de la București au ajuns sa coste prețuri astronomice! EURO 2020, devansat cu un an din cauza pandemiei, a facut un „popas” de patru meciuri și in…

- Ieri, a murit Ion Ghitulescu, o legenda a radioului romanesc.Renumitul comentator de la "Fotbal minut cu minut" devenise celebru cand a transmis pentru ascultatorii din Romania aselenizarea misiunii Apollo 11, in 1969, dar era si mai cunoscut pentru emisiunea "Fotbal Minut cu Minut".Ion Ghitulescu avea…

- FC Voluntari și Dunarea Calarași disputa astazi, de la ora 20:30, returul barajului pentru ramanerea/promovarea in Liga 1. In tur a fost 2-1 pentru ilfoveni. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. In celalalt meci de…

- Nu a mai jucat de la Doha, iar saptamânile de așteptare au luat sfârșit pentru fanii lui Roger Federer. Marele campion elvețian va putea fi vazut la turneul de la Geneva. Revenirea va avea loc marți, împotriva ibericului Pablo Andujar (75 ATP). A pierdut contra lui Nikoloz…

- ​Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat, luni seara, într-un comunicat de presa postat pe un site de socializare, ca meciul al patrulea si ultimul gazduit de Arena Nationala din Bucuresti în cadrul EURO 2020 s-ar putea disputa cu mai multi spectatori în tribuna."Ultimul…