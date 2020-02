Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 500 de neonazisti au marsaluit sambata intr-un parc din Budapesta pentru a comemora o incercare esuata a unitatilor SS germane si aliatilor lor de a sparge asediul capitalei ungare in timpul inaintarii trupelor sovietice in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza duminica DPA potrivit…

- Președintele Federației Romane de Tenis, Ion Țiriac, 80 de ani, a anunțat, pentru ProSport, faptul ca, in scurt timp, tenisul va disparea gimnastica.Acesta adevarata Apocalipsa din ”sportul alb” se va produce, conform lui Ion Țiriac, dupa ce Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, se va retrage din sportul…

- Simona Halep a declarat ca principaul obiectiv in 2020 este Olimpiada de la Tokyo. "Am analizat programul cu echipa mea și cu apropiații mei. Va fi greu sa particip la Fed Cup anul acesta. Am ales Olimpiada ca obiectiv principal și voi face totul pentru asta. Ca sa fiu apta 100%, am ales sa…

- Guvernul de la Budapesta a transmis joi ca are o serie de condiții inainte de a putea aproba Acordul verde european, inclusiv cerand ca Blocul comunitar sa recunoasca faptul ca energia nucleara va ajuta la combaterea schimbarilor climatice, potrivit agenției Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Șapte barbați din India, care aveau documente false și incercau sa treaca ilegal in Ungaria, au fost prinși de polițiștii de frontiera la Curtici, in județul Arad, in trenul internațional care circula pe ruta Bucuresti Nord – Budapesta. Potrivit polițiștilor, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici…

- Ungaria iși va trimite niciun reprezentant la ediția 2020 a concursului Eurovision, oficialii de la Budapesta limitandu-se sa nu ofere nicio explicație oficiala pentru decizia luata, in timp ce discursurile homofobe au devenit tot mai intense, arata The Guardian, potrivit Mediafax.Multe voci…

- Maestrul Cristi Firica si proaspatul campion mondial la culturism Sebastian Pana vor fi prezenti in studioul Radio Sud (97.4 FM). Cei doi reprezentanti ai CS Gladiator Gym Craiova sunt invitatii lui Alexandru Virtosu la „Repriza de Sud“. Emisiune va fi difuzata astazi, de la ora 21.00. Cristi Firica…