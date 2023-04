Șase persoane au fost reținute, in urma perchezițiilor, desfașurate de ofițerii Direcției generale teritoriale Nord a CNA și procurorii din cadrul Oficiului Nord al Procuraturii Anticorupție, in cadrul mai multor cauze penale, pornite pe fapte de corupție comise de angajați ai Agenției Servicii Publice. Banuiții ar fi implementat, in nordul țarii, o schema de pretindere a mijloacelor financiare ilicite de la persoanele care aplicau pentru obținerea permiselor de conducere, anunța CNA.