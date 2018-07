Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Nastase s-a recasatorit in mare secret și abia acum și-a recunoscut noul statut in mod oficial. Fosta soție a lui Ilie Nastase și iubitul sau, Razvan Vasilescu, au devenit oficial soț și soție. Amalia Nastase, in varsta de 42 de ani, a spus DA-ul mult așteptat in Las Vegas, acolo unde s-a casatorit…

- Cei doi au oficiat cununia civila la Penitenciarul Jilava, deoarece omul de afaceri este arestat preventiv penttu evaziune fiscala, scrie huff.ro. Dupa aceasta casatorie neașteptata, au inceput sa apara și problemele, astfel ca Ciprian Nistor a decis sa se desparta de Laurette. A depus in…

- Lidia Buble a participat duminicE la nunta fratelui ei, unde a optat sE se imbrace intr-o rochie superbE cu care ii stEtea extrem de bine. La nuntE, insE, toatE lumea se axtepta sE mergE impreunE cu partenerul ei, REzvan Simion. Dar Lidia Buble a fost insotitE la petrecere de un alt bErbat.

- Spune ca a facut cinci ani de inchisoare pe nedrept. Costel Vasilache, fata-n fata cu Ionela Moraru, fiica lui vitrega pe care e acuzat ca a violat-o, dar si cu barbatul care ar fi de fapt adevaratul violator.

- Astfel, de astazi dimineata pana luni, 21 mai, la ora 24.00, se inchide circulatia auto, functie de necesitati, intre liniile de tramvai si str Anastasie Panu. De asemenea, intre 17 si 20 mai, intre orele 15.00 si 24.00, se inchide circulatia auto pe str. Anastasie Panu si str. Palat, functie de necesitati.…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, colega de camera a Petronelei, adolescenta de 18 ani ucisa cu sange rece, la o ședința foto, ne-a dezvaluit ca a primit un mesaj de la baiatul de 17 ani acuzat de omor, la scurt timp dupa crima!

- Un marocan casatorit de 35 de ani cu sotia sa, cu care are noua copii, a solicitat divortul dupa ce a aflat ca toata viata lui a fost steril. Locuitor al unei provincii agricole bogate din nordul capitalei Rabat, barbatul, de profesie invatator, s-a dus sa consulte un urolog din cauza unui…

- Este o artista și o femeie implinita, dar, ca orice om, Carmen Șerban poarta doruri grele in suflet. Parinții sai, pe care ii iubește enorm, locuiesc departe, la Timișoara, așa ca nu-i poate vedea atat de des precum și-ar dori.