VIDEO. Una din rachetele care au lovit gara din Kramatorsk avea inscripția „Pentru copii" „Pentru copii" sunt cuvintele scrise cu vopsea alba pe una din rachetele care a cazut, vineri, la gara din Kramatorsk și care a ramas parțial intacta. Pe racheta care a lovit gara din Kramatorsk se vad cuvintele за детей (pentru copii), scris cu vopsea alba. On the fragment of the missile that hit the train

- UPDATE Bilanțul atacului cu rachete rusești asupra garii din Kramatorsk a urcat la 50 de morți, dintre care cinci copii, potrivit Le Figaro. Știrea Inițiala Cel putin 39 de persoane – inclusiv patru copii – au fost ucise in atacul cu racheta, vineri, la Gara din Kramatorsk, in estul Ucrainei, anunta…

- Pe segmentul uneia dintre cele doua rachete Tochka-U care au lovit gara din Kramators, ucigand zeci de civili, apare scris in limba rusa mesajul „pentru copii” - „за детей" ( „Za ditii”).

- „Pentru copii” sunt cuvintele scrise cu vopsea alba pe una din rachetele care a cazut vineri asupra garii din Kramatorsk și care a ramas parțial intacta. Mesajul face trimitere la tragedia de la Teatrul Dramatic din Mariupol, care a fost bombardat de trupele ruse in ciuda faptului ca avea inscripționat…

- Zeci de persoane au fost ucise, vineri, la Kramatorsk, in estul Ucrainei, in gara orasului, vizata intr-un atac cu doua rachete, anunta compana feroviara ucraineana, relateaza AFP. Kramatorsk se afla intre Donetk si Lugansk, in Donbas. Potrivit Reuters, in atac au fost ucise cel putin 30 de persoane,…

- Cel putin 153 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei ruse in urma cu cinci saptamani, iar peste 245 de copii au fost raniti, a anuntat, vineri, Procuratura generala a Ucrainei intr-un comunicat de presa, citat de CNN. Bombardamentele lansate de fortele ruse au afectat, de asemenea,…

