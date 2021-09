VIDEO Un urs care se hrănește cu mure a fost filmat în Parcul Național Călimani Un urs aflat in mijlocul unor tufe de mure a fost filmat de la mica distanța in Parcul Național Calimani. Animalul se hranește cu mure in timp ce unul dintre angajații rezervației il filmeaza. Filmarea a fost facuta de un salariat Romsilva in timpul unei acțiuni de monitorizare a faunei, potrivit mediafax.ro. „La cules de mure intr-o padure din Parcul Național Calimani. Un urs care se hranește cu mure a fost filmat de colegul nostru Cristin Cireș in cursul unei acțiuni de monitorizare. Urșii se hranesc intensiv in aceasta perioada, inclusiv cu fructe, pentru a acumula grasimea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

