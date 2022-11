VIDEO Un urs a fost surprins în apropierea unui loc de joacă din Predeal plin de copii ​Un urs a fost filmat in apropierea unui loc de joaca din Predeal, in timp ce zona era plina de copii. Imaginile postate pe retelele de socializare arata ca incidentul s-a produs ziua, iar zona era plina de copii. ”Sa tot lasi copiii in parcul din fata blocului! Predeal, Romania”, a scris barbatul. Din fericire, […] The post VIDEO Un urs a fost surprins in apropierea unui loc de joaca din Predeal plin de copii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

