Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava Boeing C-17 Globemastor, de la Baza Aeriana Papa din Ungaria, a incalcat „masiv” spatiul aerian austriac vineri, sustine Ministerul Apararii de la Viena. Aeronava a survolat lacul Attersee, de langa Salzburg, la o altitudine de doar 1.000 de metri, in locul celei regulamentare de circa 10.000…

- Un avion din Qatar care transporta o echipa tehnica a aterizat în Kabul, capitala afgana, miercuri pentru a discuta despre "reluarea operațiunilor la aeroport", a declarat pentru AFP o sursa familiarizata cu problema.Este primul avion strain care a aterizat în Kabul de când…

- ​​Avionul militar prezentat într-o fotografie de acum iconica cu afganii care fugeau din cale talibanilor a transportat un numar record de pasageri, respectiv 823, a anunțat vineri Pentagonul.Potrivit sursei citate, estimarea inițiala de 640 s-a bazat pe numarul de locuri ocupate în…

- O inregistrare video facuta de unul din afganii care s-au agatat de trenul de aterizare a avionului militar american ce decola de pe aeroportul din Kabul a aparut in mediul online, postata de un utilizator Twitter. Un barbat s-a filmat alaturi de cel putin alti cinci afgani urcati alaturi de el pe fuselajul…

- Un barbat s-a filmat alaturi alți afgani agațați de avionul care se indeparteaza pe pista si lasa in urma multimi de conationali. ????????⚡Afghanistan Collapse #Breaking ????????⚡Yesterday's Afghan kamikaze managed to shoot a video on the fuselage of an American heavy military transport aircraft Boeing…

- Imaginile șocante cu afgani cazand de pe avioanele americane, in incercarea de a parasi oricum capitala Kabul, cucerita de talibani, au facut ieri inconjurul planetei. Acum 11 ani, insa, un roman reușea imposibilul, zburand pe trenul de aterizare al unui Boeing de la Viena la Londra. In 2010, visul…

- Modificari preconizate pentru anul 2022 la taxe și impozite locale Consiliul Local al Municipiului Timișoara va fi solicitat sa se pronunțe asupra unui proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Municipiul Timișoara pentru anul 2022. Principalele modificari pe care le aduce…

- Un avion aparținand trupelor americane, de tip C-17 Globemaster III, a evacuat in siguranța aproximativ 640 de afgani din Kabul, potrivit oficialilor apararii americani. Conform fotografiilor obținute de Defense One , acesta este cel mai ridicat numar de persoane care au zburat cu un avion de marfa…