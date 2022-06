Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul german a aprobat vineri, 3 iunie, cresterea salariului minim gradual, la 10,45 euro pe ora la 1 iulie 2022 și la 12 euro pe ora din 1 octombrie 2022. Acest lucru inseamna ca salariul minim din Germania va fi in toamna de 2.016 euro pe luna, adica de 4 ori mai mult ca in Romania, raportat…

- Inventatorul francez Franky Zapata a fost ranit, sambata, dupa ce a incercat sa se ridice in aer pe un dispozitiv artizanal, relateaza BBC. Zapata a inventat propriul sau „jetpack”, caruia i-a pus numele „flyboard”. Zapata s-a prabușit cu placa autopropulsata intr-un lac in orașelul Biscarosse.

- Juniorii de la CS Babarunca au obținut 10 medalii in urma celor 3 zile de concurs de la Comarnic. In weekendul trecut aici a avut loc Cupa Romaniei la Orientare in alergare și Campionatul Național de Ștafeta. Astfel ștafeta brașoveana a obținut o medalie de aur la U14-fete și doua de argint la U14 și…

- Comisia va oferi expertiza tehnica pentru a ajuta noua state membre sa primeasca persoanele care fug din calea razboiului din Ucraina. Statele membre care au depus cerere de sprijin o vor primi in lunile urmatoare. Acestea sunt Romania, Belgia, Cipru, Cehia, Franța, Grecia, Italia, Polonia și Slovacia.…

- Social 88 de dosare pentru deschiderea drepturilor la alocație de stat pentru copii nascuți in alte state UE, depuse la AJPIS Teleorman in luna martie aprilie 27, 2022 10:18 Potrivit unui raport al Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Teleorman, in luna martie 2022, instituția a platit…

- In 2020, un numar total de 601.240 permise de rezidenta au fost eliberate de statele membre UE pentru cetatenii ucraineni, dintre care doar 2.243 au fost eliberate de Romania, ceea ce o plaseaza pe ultimul loc in UE cu 0,1 permise de rezidenta la mia de locuitori, arata datele publicate joi de Eurostat.…

- Grupul Zentiva, producator de medicamente generice din Romania și a treia cea mai mare companie farmaceutica pe plan local in valoare, a produs cu 13% mai multe medicamente in 2021 fața de anul precedent. Cele doua fabrici deținute de entitațile Zentiva la București, Zentiva S.A. și Labormed – Pharma…

- Ministerul ceh al Industriei va ordona saptamana viitoare lansarea unei licitatii pentru construirea unei unitati noi la centrala nucleara Dukovany, a declarat duminica un purtator de cuvant al institutiei, transmite Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…