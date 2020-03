Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de mare viteza a deraiat in Franta, la 30 de kilometri de Strasbourg, ]n localitatea Ingelheim. In urma accidentului, 21 de persoane au fost ranite. Mecanicul locomotivei se afla in stare grava. ...

- Un tren de mare viteza a deraiat in Franța, la 30 de kilometri de Strasbourg. Au fost ranite 21 de persoane, din cele 300 aflate la bord, noteaza Mediafax. Trenul TGV care circula pe ruta Strasbourg-Paris a deraiat joi dimineața, la 30 de kilometri de Strasbourg, noteaza Mediafax. In urma accidentului,…

- ”Locomotiva TGV-ului a iesit pe sine catre Ingenheim”, la aproximativ 30 de kilometri nord de Strasbourg, a anuntat o purtatoare de cuvant a SNCF, fara sa ofere alte detalii. In momentul in care echipele de salvare au sosit la fata locului, trenul era inca intact, insa cel puțin doua vagoane…

- Un tren de mare viteza (TGV) a deraiat in Franta Foto: Arhiva. În Franta, un tren de mare viteza, TGV, care facea legatura între Strasbourg si Paris, a deraiat în aceasta dimineata. 21 de persoane sunt ranite usor, iar conductorul se afla în stare grava. Locomotiva…

- Un pacient de 62 de ani, internat la Paris, in stare grava, a decedat din cauza coronavirusului, au anuntat autoritatile franceze. Este al doilea pacient decedat in Franta. Primul a fost un turist chinez in varsta de peste 80 de ani, care a murit acum 2 saptamani. Ministerul francez al Sanatatii a anuntat…

- Trei cazuri de coronavirus au fost ”confirmate” in Franta, la pacienti spitalizati la Paris si Bordeaux, au anuntat autoritatile sanitare franceze, subliniind ca este vorba despre ”primele cazuri europene”, relateaza AFP.

- Doua cazuri de infectare cu virusul din China au fost depistate in Franta, a anuntat vineri seara ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, conform cotidianului Le Figaro.Un caz a fost confirmat in Paris, iar altul in Bordeaux, informeaza mediafax.ro. Citește și: Romanii și-au pierdut…

- Potrivit unui comunicat al MAE, sunt asteptate in continuare perturbari semnificative in circulatia feroviara, urbana si interurbana, in reteaua rutiera, precum si in orarul zborurilor operate de companiile aeriene. MAE arata ca Directia Generala a Aviatiei Civile (DGAC) reaminteste pasagerilor sa…