- Un tanar de 34 de ani, din satul Lunca Frumoasa, comuna Parscov, județul Buzau, are nevoie de ajutorul semenilor. Tanarul este internat la Spitalul Fundeni din București, in stare grava și are nevoie de sange. Pe rețelele de socializare, prietenii buzoianului fac apel catre cetațeni sa doneze sange…

- Conform ISU Galati, in cursul noptii de 24 spre 25 iunie, Dispeceratul Integra ISU -SAJ a fost alertat de rudele unui barbat de 65 de ani din Liesti, care a traversat cu barca impreuna cu doi tineri, respectiv fiul si nepotul, in zona Serbanesti, spre Calinenii Vechi - Vrancea. La intoarcere pe malul…

- Trupul baiețelului in varsta de 10 ani, inecat in apele raului Siret a fost identificat si recuperat la o distanța de aproximativ 500 de metri in aval, fața de locul unde au fost gasite hainuțele sale, pe mal. Potrivit ISU, echipajelor sucevene li s-au vor alatura colegi scafandri de la Inspectoratele…

- Un buzoian in varsta de 42 de ani a fost retinut pentru lovire sau alte violente, dupa ce l-a atacat cu un cuțit pe un cumnat al sau, in cartierul Simileasca. Intre familiile celor doi ar exista un conflict mai vechi, legat de o moștenire. Totul s-a intamplat luni seara, cand victima, un barbat in […]…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminica, dupa ce si-a exercitat dreptul de vot la alegerile locale si europarlamentare, ca a votat romaneste, pentru o voce puternica in Parlamentul European. Marcel Ciolacu a declarat ca a votat pentru investitii pentru autostrazi, pentru scoli, pentru spitale,…

- Gest ingrozitor al unei mame din orașul Nehoiu: la cateva ore dupa ce a nascut, și-a ingropat bebelușul cand inca mai respira. A ținut secret totul timp de doi ani, pana cand a sunat la poliție și s-a autodenunțat. Anchetatorii au dezgropat, miercuri, fragmente din scheletul fatului. Atenție urmeaza…

- Au fost gasite trupurile a doi dintre cei trei tineri care au disparut in apele raului Natisone dupa ce, vineri, la putin timp dupa ora 13.30, au fost luati de ape sub podul Romano din Orsaria di Premariacco (Udine). Este vorba despre Bianca Doros si Patrizia Cormos. Ele au fost gasite duminica dimineata…

- Un accident aviatic, in care a fost implicat un avion AN-2, a avut loc la Buzau. Potrivit primelor informații, aeronava implicata a fost scoasa din uz de mai bine de 10 ani. Cu toate acestea, era utilizata pentru zborurile de antrenament ale parașutiștilor. Accidentul aviatic a avut loc in cursul acestei…