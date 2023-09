VIDEO: Un tată și cei șase fii, cercetați pentru camătă, trafic de persoane, inclusiv minori, proxenetism și lista continuă Polițiștii din Dambovița și Argeș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat noua percheziții domiciliare in Dambovița, Argeș și Giurgiu la persoane banuit de constituirea unui grup infracțional organizat, camata, șantaj, trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. Conform unui comunicat al IPJ Dambovița, grupul infracțional ar fi fost constituit inca din 2019 de un tata și cei șase fii ai sai, ulterior alaturandu-se și alte persoane. Pentru a-și masca activitațile ilegale, aceștia aveau un magazin mixt și o sala de jocuri de noroc. Profitand de dependența de jocuri de noroc a oamenilor,… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

