- Imagini infioratoare au fost surprinse in Heysham, nord-vestul Angliei, in urma unei deflagrații cu urmari dramatice. Un copil și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, au anunțat, duminica, oficialii politiei din Lancashire, via Twitter. Doua dintre victime au fost ranite grav. Totodata,…

- Politia din regiunea Omsk a anuntat ca medicul Alexander Murahovski a parasit o baza de vanatoare dintr-o padure cu un vehicul de teren, vineri, si de atunci nu a mai fost vazut, relateaza News.ro citand Reuters.Pentru cautarea barbatului s-au mobilizat serviciile de urgenta si voluntari. In cautari…

- O fata de 19 ani a murit intr-un cumplit accident in județul Tulcea Foto: Arhiva/ ISU. RADOR: O tânara de 19 ani din Bucuresti a murit, iar alte patru persoane au fost grav ranite într-un accident rutier produs noaptea trecuta în judetul Tulcea, în dreptul localitatii Lunca.…

- Politia dintr-un oras din statul american California a publicat un videoclip in care se vede cum agenti de-ai sai imobilizeaza la sol un barbat timp de peste 5 minute, iar in urma interventiei, omul a murit, relateaza joi AFP, Reuters, dpa și Agerpres. Incidentul s-a petrecut pe 19 aprilie, in orașul…

- Un tanar medic de doar 38 de ani din Constnța a fost gasit decedat in camera de garda a spitalului privat in care lucra. Loredana Chircu și-a administrat singura un cocktail de medicamente, iar colegii si nu au mai reușit sa o salveze la timp.

- ​Politia din SUA a ucis prin împuscare o adolescenta de culoare în Columbus, capitala statului Ohio, la mai putin de o ora înainte de condamnarea fostului politist Derek Chauvin de uciderea lui George Floyd, relateaza AFP și Insider.Potrivit sefului politiei din oras, Michael…

- Prințul Philip a murit la 99 ani, la doar cateva saptamani dupa ce a fost externat din spital, acolo unde fusese tratat pentru o infecție și suferise o procedura la inima. Ultimele imagini cu Prințul Philip Prințul Philip a murit la 99 ani, la doar cateva saptamani dupa ce a fost externat din spital,…

- Cel mai bogat om din Republica Ceha, miliardarul Petr Kellner, a murit intr-un accident de elicopter in Alaska, la virsta de 56 de ani, a anuntat luni grupul financiar PPF, fondat de Kellner, relateaza Reuters. "Anuntam cu profunda durere ca, intr-un accident de elicopter survenit simbata in muntii…