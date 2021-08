Stiri pe aceeasi tema

- Accident groaznic azi noapte pe drumul european, putin dupa orele 03:00. Un autoturism s-a rasturnat intre localitatile Letcani si Podu Iloaiei, dupa care a fost cuprins de flacari. Soferul in varsta de 41 de ani a murit carbonizat. In masina se mai afla o persoana, in varsta de 28 de ani, care a reusit…

- Un tanar de 23 de ani a murit, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce masina pe care o conducea a ajuns in curtea unei case, „sarind” peste gard. Accidentul a fost in județul Iași și pare ca șoferul avea viteza uriașa, informeaza Mediafax Accidentul s-a produs intr-o curba din satul Sarca…

- Un baiat in varsta de 9 ani, din judetul Iasi, a fost accidentat mortal de un autoturism pe drumul judetean DJ 155I, in localitatea Davideni – comuna Tibucani, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Georgiana Mosu. Accidentul s-a produs in cursul serii de miercuri,…

- Un barbat a murit și o femeie a ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit de un tir. Accidentul a avut loc vineri, pe o șosea din județul Iași. Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc...

- Un accident grav provocat de un șofer beat a avut loc sambata in Dolj. Patru persoane au fost ranite și una a murit. Accidentul s-a produs pe DN 55, in Dolj. O mașina a plonjat intr-un șanț, potrivit Mediafax. Un barbat de 34 de ani, din Dobrești, care conducea un autoturism, s-a rasturnat intr-un șanț.…

- Patru persoane au fost ranite și una a murit, sambata, in urma unui accident produs pe DN 55, in Dolj. O mașina a plonjat intr-un șanț. Accidentul a avut loc pe DN 55, intre localitațile Sadova și Caciulatești. Un barbat de 34 de ani, din Dobrești, care conducea un autoturism, s-a rasturnat…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din comuna Ion Neculce a judetului Iasi, a decedat la scurt timp dupa ce, in cursul diminetii de vineri, a fost intepat de o albina. ‘La ora 10,35 a fost primita o solicitare din localitatea Buznea, comuna Ion Neculce, pentru un barbat in varsta de 40 de ani, aflat…

- Un șofer in varsta de aproximativ 27 de ani nu a adaptat viteza intr-o curba la dreapta, mașina a derapat și apoi s-a oprit intr-un copac.Șoferul a fost scos din mașina și transportat la spitalul din Costești cu multiple traumatisme. Medicii vor decide in orele urmatoare daca starea sa de sanatate necesita…