VIDEO Un start-up te ajută să probezi ncălțămintea cnd cumperi de pe internet Companiile de tehnologie precum Google, Facebook și Apple dau semne ca realitatea augmentata va fi urmatoarea platforma, in care divertismentul și anunțurile digitale se contopesc cu lumea reala. Startup-ul de marketing prin intermediul realitații virtuale Vyking vrea sa foloseasca aceasta tehnologie pentru ca utilizatorii sa poata proba incalțaminte cu ajutorul unei aplicații, potrivit unui videoclip postat pe Instagram. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google anunta ca a ajuns la un acord cu cei mai mari operatori de telefonie din lume, care vor suporta tehnologia sa, Chat, ca inlocuitor pentru clasicul SMS.Citește și: S-a terminat luna de miere: relația dintre Dragnea și Tariceanu scarțaie din toate incheieturile/SURSE Google a esuat…

- Facebook, Google, YouTube, LinkedIn, CNN, Netflix, Financial Times si multi altii, vor fi prezenti pe scena iCEE.fest 2018. Organizatorii anunta si o surpriza: sute de prezentari din editiile precendente ale « Interactive Central and Eastern Europe Festival » sunt disponibile gratuit, incepand de azi,…

- Scandalul prin care trece Facebook ne arata inca o data la ce amploare s-a ajuns cu urmarirea utilizatorilor pe internet. Daca citesti despre acest lucru si vezi exact ce date detin marile companii despre tine, pur si simpli te deprimi. Din pacate, nu doar Facebook si Google ne urmaresc in mediul online.…

- Comisia Europeana a propus miercuri noi norme de impozitare care se vor aplica companiilor cu venituri totale anuale de 750 de milioane de euro la nivel mondial si de 50 de milioane de euro la nivelul UE. Propunerea este un impozit pe venit de 3% din cifra de afaceri si estimarea este ca vor fi afectate…

- Companiile de tehnologie, ca Google, Amazon sau Facebook, ar putea fi taxate in interiorul Uniunii Europene asupra veniturilor, ci nu asupra profiturilor, potrivit optiunii preferate de Comisia Europeana in reforma taxarii. In schimb, startupurile si firmele cu marje mici de profit din venit ar risca…

- Presiuni din partea Comisiei Europene pe cei de la Facebook, Google și alte companii. Reprezentanții UE ii obliga pe aceștia sa elimine intr-o ora postarile cu mesaje teroriste, conform legislației europene.

- ING Bank a atins anul trecut borna de 100 milioane de tranzactii cu cardul, cu 48% mai multe decat in 2016, iar pe tehnologia contactless portofoliul ING este deja la nivelul pietei din Polonia in ceea ce priveste utilizarea.Seful ING Bank, Michal Szczurek, pariaza ca, dupa cum a inceput acest…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…