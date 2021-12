VIDEO | Un somn de 130 de kg a blocat canalizarea la Linz, pe malul Dunării, în Austria O captura neobișnuita, la Linz, in Austria, a devenit virala pe rețelele de socializare. O macara speciala a fost folosita pentru a scoate un somn gigant dintr-o canalizare, in orașul austriac de pe malul Dunarii, scrie cotidianul Heute . Lung de doi metri și jumatate și cantarind in jur de 130 de kilograme, imensul pește blocase canalizarea unei firme din parcul chimic al orașului. Din pacate, peștele era mort și cei care l-au scos spun ca e posibil ca el sa se refugiat acolo pentru ca prefera apele liniștite curenților de pe Dunare. Nu e prima oara din din conductele de canalizare sunt scoși… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

