VIDEO. Un șofer din Cluj a călcat fără milă un câine care stătea pe mijlocul drumului

Un șofer, cu numere de Cluj, a trecut cu mașina fara mila peste un câine care statea în mijlocul drumului. Masina nu merge cu viteza, fiind un drum mai greu de circulat, ceea ce înseamna ca șoferul a vazut câinele cum statea întins în mijlocul drumului. Cu toate acestea, șoferul nu a oprit mașina pentru ca bietul animal sa treaca. Atenție! Imaginile sunt cu un puternic impact emoțional

Imaginile au fost surprinse de o camera de supravegheat de la o casa fin zona respectiva. Momentul în care… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un caine a fost calcat cu mașina pe o strada din Campenești, județul Cluj. IMAGINI CARE VA POT AFECTA EMOȚIONAL!”CJ 52 TLC!Se intampla pe strada Gladiolelor din Campenesti, județul Cluj. De indata ce aflu numele “domnului” o sa il postez aici ca sa ii ureze toata lumea de bine.Cainele e in drum…

- Haley Moore a fost salvata de cainele ei insoțitor, Clover, de un an și jumatate, dupa ce a suferit o criza și a leșinat pe strada. Cațelușa a sarit in fața mașinilor și a oprit traficul, noteaza BBC. Un șofer a intervenit, a sunat la urgențe, iar femeia a fost pusa pe picioare de medicii ajunși la…

- Imagini fabuloase surprinse pe o șosea. Defecțiunea unei mașini intrece orice imaginație, scrie ro-viral.video. Tot traficul a fost oprit, insa cand mașina cu defecțiuni a incercat sa demareze din nou, s-a intamplat ceva absolut fabulos.Puteți vedea imaginile care au devenit virale mai jos in articol:

- Soferul unui autovehicul de teren a pierdut controlul asupra directiei de mers, iar masina a urcat parapetul de pe marginea drumului, la iesire de pe autostrada A 1, in Arges, in urma accidentului unul dintre ocupanti fiind scos de catre echipajele de pompieri, intrucat acuza dureri. Conform…

- In imaginile video se observa cum soferul unui autoturism opreste masina pe banda de circulatie, un alt sofer care venea din spate, cu viteza, nu pastreaza distanta si, ca sa evite impactul, intra pe contrasens, izbind lateral masina oprita si, totodata microbuzul, care transporta 19 elevi. Soferul…

- Un eveniment rutier s-a produs marți seara cu puțin timp inainte de ora 21 la ieșirea din Gherla, aproape de Baița. Un șofer care circula cu o duba inmatriculata in județul Cluj, pe fondul altor preocupari, a pierdut controlul volanului. Mașina a parasit șoseaua și s-a rasturnat pe marginea drumului.…

- Un accident rutier a avut loc ieri in județul Cluj. De vina – o tanara bistrițeanca, medic rezident, care a patruns pe contrasens. A „reușit” sa bage in spital cinci persoane, printre care și o fetița, dar și sa scoata o a treia mașina de pe carosabil. Ieri dupa-masa, in Corpadea – Apahida, județul…

- Noi imagini de la bataia din sectorul Botanica. Din momentul surprins de un martor, se observa ca șoferul, aflandu-se la volanul unui Porsche se deplaseaza pe porțiunea de drum, destinata pietonilor. Locuitorii, vizibil enervați de gestul barbatului, l-au atenționat pe șofer și au lovit mașina, semn…