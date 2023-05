Stiri pe aceeasi tema

- In weekend-ul trecut polițiștii au stopat pe strada Suceava din municipiul Balți un automobil de marca Vaz, condus de un barbat de 43 de ani, care se deplasa haotic. Șoferul vizibil se afla in stare de ebrietate, fiind testat cu aparatul Drager s-a constatat o concentrație de alcool de 1.69 mg/l in…

- Un tanar de 21 de ani care in noaptea de sambata spre duminica nu a oprit la semnalele politistilor, in timp ce circula pe un drum national din judetul Suceava, a fost prins dupa o urmarire in trafic si dupa ce s-a izbit cu autoturismul de un podet din beton. Soferul era atat de beat incat nu a putut…

- Tragedia a avut loc pe DN10, in Nehoiașu. Mașina condusa de agentul aflat in timpul liber s-a izbit puternic de un tir care staționa.Șoferu beat a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe șosea. In urma impactului, pasagerul de 33 de ani a murit. Soferul autoturismului, un polițist de 24 de ani,…

- Polițiștii de patrulare din nordul țarii au depistat un taximetrist in stare de ebrietate avansata la volan. Șoferul de 45 de ani se deplasa pe o strada din muncipiul Balți, iar fiind stopat și testat cu aparatul Drager, s-a constatat ca acesta avea o concentrație de alcool de 1.35 mg/l in aerul expirat.…

