Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de infarct au fost filmate cu o camera de bord, pe un drum din județul Sibiu, la sfașitul saptamanii trecute. Șoferul unui autoturism de lux s-a angajat intr-o depașire extrem de riscanta, fiind evitat la milimetru de doua mașini care veneau regulamentar, pe contrans.

- FOTO, VIDEO| Trei persoane banuite de furtul unei mașini, aduse la IPJ Alba pentru audieri: Prejudiciu de aproape 20.000 de euro In urma perchezitiilor facute de polițiști, miercuri dimineața, in județul Sibiu, la persoane banuite de furtul unui autoturism, trei suspecți au fost aduși astazi la sediu…

- Doi tineri au furat un cal din comuna Caineni, județul Valcea și l-au dus cu taxiul pana la Șelimbar, in județul Sibiu. La volanul taxiului se afla un tanar de 20 de ani, iar in dreapta prietenul sau, care prin geamul coborat al portierei ținea capastrul calului furat. Pe drumul din județul Valcea pana…

- VIDEO| La un pas de tragedie pe DN 14: Accident evitat in ultimul moment, dupa ce un cal fara caruțaș a gonit printre zeci de mașini Un șofer care circula pe DN 14, in județul Sibiu a evitat in ultimul moment un accident grav, dupa ce un atelaj fara caruțaș i-a aparut pe neașteptate in cale. Incidentul…

- Trenul R 2231 care circula pe relația Remetea Mica-Timișoara Nord a surprins și lovit, in jurul orei 6.00, un autoturism, la trecerea la nivel semnalizata cu IR, de la Km 6+360. In tren se aflau 30 de calatori care nu au necesitat ingrijiri medicale. In autoturism se afla doar șoferița care, in urma…

- Totul s-a intamplat, astazi, pe DN 6, in zona localitatii Draganesti-Vlasca din judetul Teleorman. Soferul de TIR a inceput sa se certe cu un alt sofer, aflat la volanul unei autoutilitare . Soferul de TIR a fost grav ranit, fiind aruncat in fata unei masini de alt sofer, dupa ce s-au luat la bataie…

- Un tanar de 22 de ani a fost depistat sub influenta drogurilor dupa ce martorii au sunat la 112 sa sesizeze faptul ca o masina este oprita pe mijlocul bulevardului Mamaia.In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini din noaptea de 7 8 ianuarie a.c. de la intrarea in statiunea Mamaia, purtatorul…