VIDEO: Un șofer care transporta ilegal 73 de kg de trufe a fost reținut în Bacău. Ce a susținut bărbatul Un șofer care transporta ilegal 73 de kg de trufe a fost reținut in Bacau. Marfa a fost confiscata si predata padurarilor de la ocolul silvic Traian, potrivit Pro TV. Dupa controlul masinii, politistii au descoperit in mai multe cutii frigorifice 73 de kilograme de trufe. Șoferul a sustinut in fata politistilor ca a cumparat […] Articolul VIDEO: Un șofer care transporta ilegal 73 de kg de trufe a fost reținut in Bacau. Ce a susținut barbatul a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

