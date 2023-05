VIDEO! Un șofer a filmat accidentul de la Garoafa; atenție, imagini cu impact emoțional Un șofer a filmat accidentul de sambata, produs pe DN 2, intre Focșani și Garoafa. In imaginile cu impact emoțional este surprins chiar momentul in care cele doua mașini intra in coliziune. Patru persoane au fost ranite ușor in urma impactului produs intre cele doua autoturisme. Un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Vrancea a […] Articolul VIDEO! Un șofer a filmat accidentul de la Garoafa; atenție, imagini cu impact emoțional apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost ranit sambata seara, intr-un accident rutier produs in localitatea Gagești, comuna Bolotești. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Ambulanța Județean Vrancea, un autoturism a intrat intr-un cap de pod, in urma impactului șoferul fiind ranit și incarcerat. „La ora 22.32, Serviciul…

- Vrei sa faci parte din echipa Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea? In perioada 1-15 mai 2023 se fac inscrieri pentru o noua serie de voluntari. Iata ce locuri sunt disponibile: „la stația centrala Focșani sunt disponibile 40 de locuri din care 9 pentru Medic generalist, iar restul 31 pentru:…

- Barbatul ranit grav in accidentul produs astazi la Bizighești a fost preluat de un elicopter SMURD Galați. Salvatorii din Vrancea și Galați și-au unit forțele pentru a-i salva viața. Va reamintim ca in aceasta dupa-amiaza, in localitatea Bizighești a avut loc un accident rutier produs intre o autoutilitara…

- Purtatorul de cuvant al SAJ Vrancea transmite: La ora 8.12, Serviciul de Ambulanța Județean Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier pe strada Vrancei, zona targului de animale, 3 autoturisme implicate. La accident se deplaseaza in echipaj Saj de urgența tip C2 și un echipaj Saj de urgența…

- Adopta un prieten pe viața! Toți cei care indragesc animalele au posibilitatea de a oferi o noua șansa la o viața liniștita unui patruped din incinta adapostului public din cadrul Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan Focșani, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 09.00 și 13.00.…

- Un barbat in varsta de 58 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani dupa ce a cazut de la inalțime. Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, starea victimei este grava. ,,Astazi, in jurul orei 11:30, SAJ Vrancea a primit…

- Un copil de 6 ani a fost adus astazi la UPU Focșani, dupa ce, in urma cu 24 de ore, a fost lovit de o mașina. Copilul a fost diagnosticat cu „traumatism cranian inchis” și va fi transportat de urgența la Spitalul Bagdasar Arseni din București. „Astazi in jurul orei 12.00, Serviciul de Ambulanța Județean…