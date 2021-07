Stiri pe aceeasi tema

- Dupa șoarecele fotografiat pe rafturile unui magazin Mega Image din Sectorul 1 , o noua rozatoare a fost surprinsa de cumparatori. De aceasta data la Auchan Cluj, in Iulius Mall Cluj, de un client, care facea cumparaturile cu familia. „Fiica mea mi-a atras atenția ca pe raft este un șoricel, care manca…

- Imagini incredibile pe un drum din Cluj. O camera de bord a inregistrat momentul in care șoferul unui TIR, care transporta combustibil, a efectuat o depașire extrem de riscanta. Polițiștii s-au sesizat și l-au lasat, miercuri, pe șofer fara permis. Din imaginile video se poate vedea cum șoferul depașește…

- Peste 100 persoane, dintre care politisti, jandarmi, angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si voluntari din Cluj cauta vineri seara un baiat de doi ani care a plecat de acasa, din localitatea Floresti, pentru a se juca pe malul Somesului cu alti copii. Poliția a fost sesizata ca vineri,…

- Hidrologii au emis o avertizare Cod roșu de inundații pe rauri din județele Cluj și Bihor. Mai multe rauri amenința localitațile, iar autoritațile au intervenit de urgența pentru a proteja oamenii și gospodariile acestora. O familie din comuna bihoreana Pietroasa, satul Cociuba Mica, a fost evacuata…

- Andrei Criste este pilotul care se afla la manșa avionului MIG-21 Lancer prabușit, marți, in apropiere de Reghin. Este din Cluj și are 37 de ani. El este acum in stare stabila și va fi ingrijit de medicii de la Spitalul Militar din Capitala. Locotenent-comandorul Andrei Criste este pilot militar din…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei a fost invinsa de formatia Italiei (3-1), in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Mihaela Buzarnescu a fost intrecuta de Elisabetta Cocciaretto, cu 7-5, 7-6 (5), sambata, in Sala Polivalenta din Cluj. Buzarnescu (32 ani, 137 WTA)…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei a fost invinsa de formatia Italiei (3-1), in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Mihaela Buzarnescu a fost intrecuta de Elisabetta Cocciaretto, cu 7-5, 7-6 (5), sambata, in Sala Polivalenta din Cluj. Buzarnescu (32 ani, 137 WTA)…

- A new batch of 511,290 COVID-19 vaccine doses manufactured by Pfizer BioNTech is set to arrive in the country today, according to Romania-Insider. The vaccine doses will be delivered by air to Bucharest, Cluj, and Timișoara. The doses will be distributed to storage centers in Bucharest (171,990 doses),…