VIDEO Un “smecher” cu BMW, înarmat cu o crosă, atacă cu furie un Logan și pe șoferul acestuia Reprezentanții Sindicatului Europol au postat pe pagina de facebook imagini surprinse in trafic, in București. In filmarea, realizata de un șofer, se vede cum șoferul unui BMW blocheaza un autoturism Logan, coboara din bolid și incepe sa loveasca cu o crosa mașina blocata. O tanara, din aceeași mașina cu agresorul, coboara și ea și lovește […] The post VIDEO Un “smecher” cu BMW, inarmat cu o crosa, ataca cu furie un Logan și pe șoferul acestuia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din zona Deta au descoperit, la finele saptamanii trecute, pe drumul european 70, la intrarea in localitatea Jebel (județul Timiș) un autoturism marca Dacia MCV, inmatriculat in Romania și condus de un cetațean roman, care transporta 14 cetațeni straini, toți barbați. Șoferul…

- Un sofer a fost filmat in timp ce conduce cu peste 100 de kilometri la ora, pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, cu un copil in brate. Imaginile au fost suprinse de catre un alt sofer, miercuri, la iesirea de pe soseaua de centura pe sensul catre Pitesti. Mașina, un Mercedes, face depașiri și circula…

- Traficul rutier pe DN1 a fost oprit, joi dimineața, pe sensul catre București, din cauza unui accident care a avut loc in apropierea localitații Puchenii Mari. Un autoturism a acroșat doua mașini parcate, a lovit parapetele, un gard și un stalp de electricitate Centrul Infotrafic al Poliției Romane…

- O mașina de Poliție a fost avariata, marți, in Capitala, dupa ce un copac s-a prabușit peste ea, din cauza vantului puternic. Masina de Politie era parcata in zona Udristei din Bucuresti, langa sediul Brigazii Rutiere, chiar sub un copac, cand a fost strivita de arborele pus la pamant de rafalele…

- Trei tineri au murit intr-un teribil accident de circulatie produs, in noaptea de sambata spre duminica, pe raza localitatii Poiana Stampei, din judetul Suceava. Cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 23 și 30 de ani, se aflau intr-un autoturism, Maserati. Șoferul a pierdut controlul mașinii, care…

- O femeie din Bucuresti a vrut sa insceneze un accident pe Calea Grivitei, insa nu si-a dat seama ca este filmata. Politistii i-au deschis un dosar penal dupa ce au vazut imaginile. Femeia s-a aruncat pe sosea, chiar in fata unei masini, duminica, in jurul orei 19.00, pe Calea Grivitei. Șoferul autoturismului…

- Doi barbați au murit și altul a fost ranit, luni dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat de mai multe ori pe o șosea din județul Prahova. Șoferul autoturismului ar fi pierdut controlul asupra direcției, pe DJ 102 D, in comuna Baba Ana. Mașina a ieșit in afara șoselei și s-a rasturnat…

- Accidentul a avut loc marți dimineața intr-o intersecție din Galați care se afla in șantier. Șoferul a incercat sa evite o autoutilitara, a pierdut controlul volanului și a intrat pe trotuar, lovind trei pietoni, potrivit Mediafax. Trei echipaje medicale, polițiști și pompieri au sosit la fața locului.…