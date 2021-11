Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile santare elene au anuntat ca au inregistrat 8.613 de cazuri de covid-19, un nou ”record” de la aparitia epidemiei in februarie 2020 in Grecia, unde spitalele incep din nou sa fie coplesite, relateaza AFP. De la sfarsitul lui octombrie, numarul contaminarilor creste neincetat, de la 3.600…

- Atena vrea sa cumpere sase avioane franceze de tip Rafale suplimentare, dupa ce a comandat 18 avioane de lupta de acest tip, anunta Guvernul francez, relateaza AFP. ”O veste excelenta. Grecia tocmai si-a anuntat intentia de a achizitiona sase (avioane de tip) Rafale suplimentare. Avansam impreuna…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis va remania guvernul marti, dupa ce autoritatile de la Atena au fost criticate mai ales pentru modul in care au gestionat criza cauzata de incendiile de vegetatie din aceasta vara, transmite Reuters. Mii de hectare de padure din Grecia au fost distruse de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Uniunii Europene sa isi onoreze angajamentele in domeniul migratiei in fata situatiei haotice din Afganistan, dupa ce Grecia a declarat miercuri ca ar putea returna in Turcia migranti afgani, transmite AFP. "Declararea Turciei ca tara…