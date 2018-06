Stiri pe aceeasi tema

- Un gorjean din localitatea Turceni este considerat un adevarat erou dupa ce a salvat o femeie de la inec. Ion Dinculeasa s-a aruncat, joi, in apele raului Tibru si a reusit sa scoata victima la mal.

- Ion Dinculeasa este un barbat originar din Gorj, care a devenit erou in Italia, dupa ce a salvat de la inec o femeie Publicația Corriere della Serra a scris cum romanul s-a aruncat joi in apele raului...

- Numarul persoanelor care vor sa scape de saracie si de conflicte si fac calatoria periculoasa catre Spania s-a dublat anul trecut si este probabil ca va creste din nou in 2018, conform agentiei vamale a UE. Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a oferit deja sa primeasca nava cu migranti…

- Un barbat care și-a facut un selfie chiar in momentul in care paramedicii acordau primul ajutor unei femei canadiene lovita de tren a provocat manie in Italia, relateaza BBC, potrivit hotnews.ro.

- Incidentul a avut loc la inceputul saptamanii, insa abia vineri politistii au oferit informatii presei, aratand ca un agentul-sef adjunct Cosmin Creti, din cadrul Postului Comunal Siria, a primit un apel, pe telefonul fix de la birou, de la o femeie care spunea ca in scurt timp isi va lua viata,…

- Un politist din localitatea aradeana Galsa a intrat in casa unei femei care voia sa provoace o explozie pentru a se sinucidei, agentul simtind mirosul puternic de gaz din strada. Cu doar cateva minute mai devreme, femeia sunase la postul local de politie pentru a-si anunta intentia de a se sinucide,…

- Un pompier, plutonierul adjutant Constantin Vacarescu, a devenit eroul unei tinere de 31 de ani, care a fost ranita intr-un accident rutier, produs joi (26 aprilie) dupa-amiaza, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Acesta, aflandu-se in trafic impreuna cu fiul sau, a observat…