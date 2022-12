VIDEO. Un român a încercat să intre în țară cu țigări de contrabandă de 2 milioane de euro ascunse între portocale Un roman a fost retinut de politisti dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania aproximativ 500.000 de pachete cu tigari, in valoare totala de peste doua milioane de euro, prin metoda capac, ascunse in spatele unor cutii cu portocale pe care le transporta pe ruta Bulgaria – Ungaria. In noaptea de miercuri spre […] The post VIDEO. Un roman a incercat sa intre in țara cu țigari de contrabanda de 2 milioane de euro ascunse intre portocale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

