VIDEO Un pui de urs, în căutare de mâncare, a ajuns până la ușa unui localnic din Sinaia Ursul, care pare sa aiba cateva luni, a fost filmat de un localnic din Sinaia in curtea unui vecin. Animalul era flamand, judecand dupa tomberoanele pe care le-a rasturnat in drum, in cautare de hrana. Localnicul care a surprins imaginile a fost alertat de zgomotul care se auzea din curtea vecina. Așa a observat ursul […] The post VIDEO Un pui de urs, in cautare de mancare, a ajuns pana la ușa unui localnic din Sinaia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

