- Informatia a devenit publica dupa ce pe retelele de socializare a circulat un film despre care se spune ca ar fi un share dupa ecranul la care se uita cadrul didactic in timpul cursului online la care asistau 42 de studenti de la Facultatea de Stiinte Economice a Universitatii ”Lucian Blaga” din Sibiu.

- In timpul unui curs din cadrul Facultatii de Științe Economice a Universitații ”Lucian Blaga” din Sibiu, studentilor le-a fost partajat ecranul profesorului. Insa, la un moment dat, cei 42 de studenti prezenti au inceput sa vada cum profesorul navigheaza pe un site prin care escortele din Sibiu iși…

- Un profesor universitar din Sibiu ar fi uitat ca are ecranul partajat cu alți 42 de studenți care participau la cursul sau on-line și a inceput sa navigheze pe un site care promoveaza anunțurile unor prostituate, potrivit unui filmuleț care circula online, scrie Turnul Sfatului. Profesorul universitar…

- La unul din cursurile sustinute in format on-line de catre profesorul universitar Nicolae Baltes, din cadrul Facultatii de Stiinte Economice a Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, celor 42 de studenti care asistau le-a fost "partajat" ecranul de catre cadrul didactic. La un moment dat, insa, in loc…

